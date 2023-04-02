

يخوض ريال مدريد اختبارا سهلا نسبيا عندما يستضيف بلد الوليد السادس عشر اليوم في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني. ولن تختلف حال النادي الملكي عن غريمه برشلونة من ناحية التركيز على مواجهة الأربعاء في مسابقة الكأس، وسيكون الفوز على بلد الوليد فرصة لرفع المعنويات ومحو آثار خسارة كلاسيكو الدوري والاستعداد لقمة الكأس.

وتستكمل المرحلة بلقاءات سلتا فيغو مع ألميريا، وفياريال مع ريال سوسييداد، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس.



إيطاليا



يستعد نابولي لـ «أم الاحتفالات» بالسكوديتو عندما يستضيف جنوبا نادي ميلان حامل اللقب، في أولى المواجهات الثلاث الكبرى بين عملاقي الدوري الإيطالي خلال أسابيع، ضمن منافسات المرحلة الـ 28 من الـ «كالتشيو».

في كبرى مدن الجنوب الإيطالي، بدأ العد التنازلي للأيام الفاصلة عن إعلان نابولي بطلا للدوري للمرة الأولى منذ العام 1990، بفضل ابتعاده في الصدارة بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه لاتسيو.

أفضلية كبيرة قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم، ما يتيح لأنصار نابولي إطلاق الاحتفالات بعد طول الانتظار بطرقهم التقليدية في المدينة التي اتشحت باللونين الأزرق والأبيض إيذانا بانتصار شبه مؤكد لفريقهم المحبوب.

يمكن رؤية الرقم ثلاثة على الأعلام واللافتات والجداريات المترامية في أنحاء المدينة، في إشارة إلى اللقب الثالث لنابولي في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس هو من أثار غضب جماهير نابولي، على الرغم من أن قطبي ميلان هما اللذان حرما الفريق الجنوبي من الفوز بأكثر من اللقبين اللذين حصدهما مارادونا خلال فترته في نابولي.

قد يؤجل يوفنتوس تتويج نابولي إذا ما تم إلغاء عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي في بيانات لاعبيه، وسيرتقي بالتالي من المركز السابع إلى المركز الثاني أمام لاتسيو.

لكن في الوقت الحالي، سيحاول ميلان صاحب المركز الرابع إفساد الحفلة، إذ تأتي المواجهة قبل نزال ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ذهابا وإيابا في غضون أسبوعين. كما يلتقي لاتسيو مع مونزا، ويستضيف روما نظيره سامبدوريا.



فرنسا



فشل مرسيليا في تضييق الخناق على باريس سان جرمان المتصدر بتعادله مع ضيفه مونبلييه 1-1، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومع بدء السباق النهائي للفوز باللقب فشل مرسيليا الثاني في تقليص الفارق مع سان جرمان المتصدر إلى 4 نقاط، حيث اكتفى برفع رصيده إلى 60 نقطة مقابل 66 لنادي العاصمة الذي يستقبل على أرضه ليون اليوم في أبرز مباريات هذه الجولة. كما تابع النادي الجنوبي إهدار النقاط على ملعبه «فيلودروم» للمباراة الخامسة تواليا في الدوري، حيث حقق سلسلة من 3 تعادلات وهزيمتين.