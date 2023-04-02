

حافظ فريق دار اس اس اتش على لقب بطولة كرة القدم الرمضانية الثانية التي نظمها اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للعام الثاني على التوالي بمشاركة 24 فريقا، بفوزه في المباراة النهائية على فريق مكتب انفرا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بينهما، فيما حل فريق دار السور 1 ثالثا بفوزه على فريق مكتب الإبداع الهندسي بنتيجة 3-0.



وقد فاز بجائزة افضل لاعب ياسر النجار من «دار اس اس اتش» كما فاز بجائزة افضل حارس عبدالرحمن وليد البارون من «مكتب انفرا» بينما توج اللاعب مصطفى محمد سالم لاعب فريق دار السور هدافا للبطولة برصيد 7 أهداف، كما فاز بجائزة أفضل زي رياضي فريق دار عوهه.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس الاتحاد م.بدر السلمان بالتهنئة للفريق الفائز ولكل المكاتب والدور الاستشارية على اهتمامها ومشاركتها ومتابعتها وحضورها للبطولة، معربا عن أمله في مشاركة أوسع بالسنوات المقبلة من قبل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، كما أعرب عن أمله بفتح باب المشاركة في السنوات المقبلة للزميلات موظفات المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وإقامة بطولة خاصة لهن.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم على تعاونهما في إقامة البطولة، وشكر الحكمين الدوليين سالم الجبان وعلي عوض، وإلى فرق الطوارئ الطبية الذين تواجدوا خلال فترة إقامة البطولة.