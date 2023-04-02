

عاد مان سيتي من تأخر بهدف ليحقق فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول 4-1، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الانجليزي لكرة القدم، ليبقى في دائرة الصراع على اللقب مع أرسنال المتصدر.



ومنح الدولي المصري محمد صلاح التقدم لليفربول (17)، لكن أصحاب الأرض ردوا بقوة عبر الأرجنتيني خوليان ألفاريس (27)، البلجيكي كيفن دي بروين (46)، الألماني إلكاي غوندوغان (53) وجاك غريليش (74).



وحقق فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا فوزه الرابع تواليا في الدوري.



ويلتقي سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد في 26 الجاري، في مباراة قد تكون حاسمة على لقب البريميرلييغ الطامح إليه أرسنال للمرة الأولى منذ 2004.



إلى ذلك، تشتعل المنافسة على آخر مركزين مؤهلين لدوري الأبطال، حيث يحتل مان يونايتد المركز الثالث مع 50 نقطة من 26 مباراة مقابل 47 لنيوكاسل الخامس من العدد ذاته،



لذا ستكون المباراة بين نيوكاسل وضيفه يونايت في غاية الأهمية في الصراع على المراكز القارية. ويخوض الشياطين الحمر المباراة بغياب لاعب الارتكاز البرازيلي كاسيميرو الذي طرد خلال التعادل مع ساوثمبتون في الدوري، ما أدى إلى إيقافه لأربع مباريات بدلا من ثلاث كونه ثاني طرد هذا الموسم.



كما يلتقي وست هام، الذي يريد الخروج من دوامة الهبوط، مع صاحب المركز الأخير ساوثمبتون.