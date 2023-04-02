

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مباراتين ضمن الجولة الأخيرة من دوري اليد الممتاز، حيث يلتقي في الـ 9:00 مساء السالمية (الرابع 19 نقطة) مع اليرموك (الأخير 5 نقاط) حيث يطمح لخطف المركز الثالث من العربي، فيما يتواجه في الثانية القادسية (الثاني 31 نقطة) مع القرين (قبل الأخير 6 نقاط).

إلى ذلك، يسدل الستار على منافسات دوري الدرجة الأولى اليوم بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين الشباب (الثالث 14 نقطة) مع التضامن الأخير (4 نقاط) في الـ 9:00 فيما يلتقي في الثانية خيطان (متصدر الترتيب 28 نقطة) مع النصر (الوصيف 25 نقطة) في الـ 11:00، وتعتبر المباراتان أداء للواجب، إذ حسم خيطان لقب الدرجة الأولى والتأهل لدوري الأضواء قبل نهاية البطولة بجولتين، فيما حسم النصر وصافة الترتيب العام الذي عليه لعب مباراة فاصلة مع صاحب المركز التاسع من الدوري الممتاز الذي يحتله القرين حتى الآن ويتأهل الفائز منهما للممتاز بينما يهبط الخاسر للدرجة الأولى.



من جهة اخرى، توج الكويت بلقب كأس اتحاد اليد للأشبال تحت 13 سنة بعد فوزه على الفحيحيل في المباراة النهائية أمس الأول بنتيجة 27-19 فيما جاء القرين في المركز الثالث بعد فوزه على اليرموك بنتيجة 37-32.

وبعد المباراة قام عضو مجلس إدارة الاتحاد فؤاد البلوشي ورئيس نادي الكويت خالد الغانم بمراسم التتويج وتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق المتوجة.