تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قوة اللواء 116 الفرقة 23 الجيش الثالث الميداني.



ووجه الرئيس السيسي سؤالا للنقيب مقاتل باسل مجدي عبدالعزيز من قوة اللواء 116 الفرقة 23 الجيش الثالث الميداني عن مدة دراسته في معهد تدريب ضباط الصف وإجازته، أجاب الملازم قائلا: «إن مدة دراستي هي عام و8 أشهر وأحصل على إجازة كل 16 يوما 8 أيام وأنا شبه خاطب ولدي شقة في البساتين بقسط شهري 800 جنيه، ورد الرئيس السيسي عليه، قائلا: «كنت في هذه النقطة وأنا سنك أجلس في الكتيبة 40 يوما و5 أيام إجازة، بدون عربيات أو طرق».



من جانبه، قال جندي مقاتل آخر يدعى شوقي جمعة قوات السلاح الشخصي قاذف آر بي جي عيار 40 ملم «أنا من شبرا الخيمة، وفي الخدمة منذ عامين ويتبقى لي 10 أشهر على انتهاء الخدمة».



وبخصوص معرفة الجندي القراءة والكتابة، قال: «أقرأ وأكتب على قدر استطاعتي وهناك زملاء كثيرون يساعدوني».



وطلب الرئيس السيسي من النقيب باسل بأن يحصل الجندي على شهادة قبل خروجه من الجيش، موجها للجندي شوقي نصيحة قائلا: «شكلك نبيه ولا تضيع وقتك وتعلم وأحصل على شهادة يا شوقي، وسأسأل عليك».



وتوجه الرئيس السيسي بالحديث إلى بعض المجندين منهم المجند نمر أحمد فراج من سوهاج، حيث أكد رئيس الجمهورية أن أهل الصعيد يتمتعون بالطيبة، ثم إلى جندي مقاتل باللواء 116 فرقة 23 من الشرقية ويعمل في أحد المخابز ويحمل شهادة دبلوم التجارة ويساعد والده في الزراعة، ثم جندي مقاتل كيرولوس منصور بفرقة مشاة الميكانيكا، وسأل الرئيس السيسي المجندين إذا كان أحدهم يدخن فأجابوا جميعا بالنفي.



واستطرد الرئيس السيسي الحديث قائلا: «بعدما تخرجت من الكلية أتيت إلى هنا وعشت أحلى الأيام.. وأريد أن أؤكد لكم أن تلك الأزمة لن تستمر.. فمنذ 10 سنوات كان الجميع يتساءل متى ينتهي الإرهاب، والآن انتهى بفضل الجنود المصريين.. وكذلك الأزمة الحالية ستنتهى أيضا بالجنود المصريين».



وأضاف: «بفضل الله سبحانه وتعالى سيأتي اليوم الذي تصبح فيه تلك الأزمة تاريخا وماضيا.. وحتى أزمة الدولار بفضل الله تعالى وجهودكم ستصبح تاريخا ولكن علينا أن نتعب ونشقى لحل تلك المشكلات كما قضينا على الإرهاب وعلى الكثير من المسائل»، لافتا إلى أن الجنود والقيادات عليهم مناقشة الموضوعات الهامة والأزمات وأسبابها وكيفية حلها، وكذلك مساعدة بعضهم البعض في مشكلاتهم الشخصية.



وأكد الرئيس السيسي للجنود أهمية اليقظة والانتباه والاهتمام ببناء الجسد والعقل والفهم والتدريب بدلا من تضييع الوقت، حتى يحصل على الاستفادة القصوى من سنتي الخدمة، مشيرا إلى أنه منذ كان وزيرا أكد ضرورة استغلال فترة الخدمة بشكل صحيح لبناء رجال ومقاتلين أشداء وهو ما يتضمن بناء العقل والجسد والاهتمام بالحديث فيما هو مفيد وألا نخاف من أحد وإلا فكيف سنقاتل.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة، والتقى مع مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.



وأعرب الرئيس السيسى عن سعادته لوجوده وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخره بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي.



وقال الرئيس السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - «في ذكرى نصر العاشر من رمضان، تلك الذكرى التي تحقق فيها النصر لمصرنا الغالية، بعد أن تلاحم جيشها وشعبها في مشهد عبقري.. سعيد بوجودي وسط أبنائي من مقاتلي القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس على أرض سيناء الغالية، وفخور بكفاءتهم واستعدادهم القتالي العالي».

من جهة اخرى، وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص القانون في مادته الأولى على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة في هذا الشأن العامة للتنمية الصناعية، وتجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى ويجوز بقرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة لمادة لمدتين أخريين.



ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة.