اتهم المدير التنفيذي السابق لشركة لافارج الفرنسية المصنعة للأسمنت، المتهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة حتى عام 2014 في سورية ـ في مقابلة مع صحيفة «ليبيراسيون» ـ «الاستخبارات الفرنسية» بـ «اختراق» فرع الشركة خلال تلك الفترة.

وقال برونو لافون «من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، التي تقول إن «لافارج» قامت لأسباب ربحية بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سورية بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم».

وأضاف المسؤول الذي أدار الشركة المصنعة للاسمنت حتى عام 2015 «نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج.. ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقا استراتيجيا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سورية».

ويؤكد «إذا تم اختراق الشركة، فقد كان ذلك من دون علمي.. لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا».

ويشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 من خلال فرعها السوري «لافارج سيمنت ـ سورية»، عدة ملايين من اليورو لجماعات مسلحة من بينها تنظيم داعش، ووسطاء من أجل الحفاظ على نشاط مصنع الأسمنت في منطقة الجلابية بينما انزلقت البلاد إلى الحرب.

وكرر برونو لافون رغبته في أن يستمع إليه القضاة، وكذلك طلبه أن يتم سماع «عدد معين من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة» و«مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معينين لدى رئيس الجمهورية»، فضلا عن «رفع أسرار الدفاع» عن وثائق إضافية.

واتهم برونو لافون بتمويل الإرهاب في إطار التحقيق القضائي الذي بدأ منذ عام 2017 في باريس، كما أن مجموعة لافارج متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

قيم التحقيق الفرنسي قيمة المدفوعات بين 4.8 و10ملايين يورو لتنظيم داعش فقط.