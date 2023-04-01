مفرح الشمري

انتقل الى رحمة الله الممثل والمخرج حسين علي العوض عن عمر 33 عاما بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة وقد ووري جثمانه الجمعة بعد صلاة التراويح في المقبرة الجعفرية بالصليبخات.

يذكر أن الراحل يعرض له على شاشة تلفزيون الكويت حاليا مسلسل "سقط سهوا" و"البوشية". وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، أما أخر مشاركاته المسرحية فكانت في «موعد مع معاليه» التي جالت بعروضها الكويت ومختلف دول الخليج العربي، محققة النجاح الكبير وكان من المفترض ان يقدم في عيد الفطر مسرحية "المحترمين" مع خالد المظفر.



" الأنباء" تتقدم لاسرة الفقيد بأحر المواساة والتعازي، سائلة المولى عز وجل ان يرحم الفقيد ويغفر له ويدخله فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا إليه راجعون.