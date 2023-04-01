أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الكرام تجنب السفر إلى كل من جمهوريتي تنزانيا المتحدة وغينيا الاستوائية في الوقت الراهن، وبالمواطنين المتواجدين في تلك الدول إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الوقائية الصادرة من قبل السلطات الصحية المحلية التي يتم الإعلان عنها هناك.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء بناء على الإعلان الصادر من قبل السلطات الصحية في جمهوريتي تنزانيا المتحدة وغينيا الاستوائية من رصد تفشيات لمرض حمى ڤيروس «ماربورغ» في هاتين الدولتين واستنادا إلى توصيات المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووزارة الصحة في الكويت.



ودعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في تلك الدول إلى التواصل مع سفارتي الكويت في كل من جمهورية تنزانيا وجمهورية الغابون «المحالة إلى جمهورية غينيا الاستوائية» في حال طلب المساعدة على الأرقام التالية:



سفارة الكويت لدى جمهورية تنزانيا المتحدة:



+255222923451

+255745444844



سفارة الكويت لدى جمهورية الغابون المحالة إلى جمهورية غينيا الاستوائية:



+24111443394

+24162004949.