عبدالعزيز جاسم

حافظ كاظمة على وصافة دوري زين الممتاز مع انطلاق الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى "ال6 الكبار" بعد فوزه على الفحيحيل بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد الصداقة والسلام.





وبهذا الفوز وصل البرتقالي للنقطة ال32 ، فيما بقي الفحيحيل بالمركز الخامس برصيد 24 نقطة.



وشهد الشوط الأول اندفاعا هجوميا من كلا طرفي المواجهة فكانت الكرة تارة في ملعب كاظمة وأخرى في منطقة الفحيحيل حتى تمكن أصحاب الأرض من افتتاح التسجيل بعد تسديدة قوية من كرة ثابتة للأردني أحمد عرسان وقف الحارس نواف المنصور يتفرج عليها (23) ، وبعد الهدف ارتفع مستوى البرتقالي وشن أكثر من هجمة ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من ناصر فالح إلى القناص شبيب الخالدي الذي وضعها بطريقة رائعة " لوب" في شباك المنافس محرزاً الهدف الثاني (39).



وفي الشوط الثاني حاول الفحيحيل العودة بالمباراة وهاجم مرمى البرتقالي لكنه وجد دفاعا قويا لم يستطع فك شفرته، بينما اعتمد كاظمة على الهجمات المرتدة التي لم يستغلها مهاجموه بصورة صحيحة لتبقى النتيجة على حالها.