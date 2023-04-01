ناصر العنزي



واصل الكويت تمسكه بصدارة دوري زين الممتاز ( المجموعة الاولى ) بعد تغلبه على السالمية 3-1 ليرفع رصيده الى 38 نقطةمقابل 23 نقطة للسالمية.



وفرض الأبيض هيمنته مبكرا بعدما سجل هدفا مبكرا برأسية ياسين الخنيسي في الدقيقة "5" ثم خرج بعدها حارس السالمية بالبطاقة الحمراء ودخل بديلا له عبدالله عيسى"15" فسيطر الأبيض تماما على المباراة وضاعت منه فرص ثمينة كانت كفيلة بأن يخرج من الشوط الأول بأربعة اهداف بعدما رد القائم والعارضة كرتين.



ولعب مدرب الكويت علي عاشور بتشكيلة متجانسة اعتمد بها على تحركات عمرو عبدالفتاح واحمد الظفيري وياسين عامري وفي المقدمة ياسين الخنيسي ويوسف ناصر ، وتناقل لاعبو الأبيض الكرة بسرعة ودقة ونجحوا في السيطرة تماما على مجريات اللعب، فيما فقد السالمية عنصريا اساسيا ولعب ناقصا مبكرا مما أوقعه في حرج لصد هجمات خصمه فقلت خطورته الهجومية.



وفي الشوط الثاني أشهر الحكم الأسترالي كريستوفر توفر البطاقة الحمراء لكابتن السالمية فهد المجمد بعد انذارين 59 وتوقفت المباراة بسبب احتجاج السالمية ثم اضاف ياسين الخنيسي الهدف الثاني 74 وأعقبه محمد مرهون بهدف ثالث 80 ثم سجل بدر جمال هدف السالمية الوحيد 94.