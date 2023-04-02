عبدالعزيز الفضلي

اعتمد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية د.غانم السليماني، 3 شركات لتوريد المنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية وذلك بناء على التقرير الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن تاهيل الشركات لتوريد المنتجات الغذائية من البسكويت او الويفر للمقاصف المدرسية .

وحدد السليماني في قرار اصدره وتلقت "الأنباء" نسخة منه، أسماء الشركات وهي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة الصيداوي وشركة العيد للاغذية مشراً الى ان المنتجات المعتمدة هي بسكويت بيتي بور ، وبسكويت ماري ، وبسكويت توتالي بران ، وويفر محشي بكريمة الشوكولاته بالحليب ، وويفر محشي ومغطى بكريمة الشوكولاته الطبيعية وويفر محشو ومغطى بالشوكولاته الطبيعية بكريمة البندق ، وبسكويت ويفير نبيل رقائق " كاكاو - برتقال - موز - فراولة ".

مؤكداً على ان هذا القرار يسري من تاريخه وعلى جميع الجهات العلم والعمل بموجبه .