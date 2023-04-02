أكدت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، أنها تجري مفاوضات مع حكومة حركة (طالبان) في أفغانستان من أجل اطلاق سراح ثلاثة رعايا بريطانيين تم اعتقالهم قبل عدة اسابيع.

وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية سوالا بريفرمان في تصريح لشبكة (سكاي نيوز) ان الحكومة تعمل جاهدة لاقامة اتصال مباشر مع المحتجزين الثلاثة وضمان امنهم وسلامتهم.

وقالت انه "يجب على كل شخص يسافر الى اماكن خطرة حول العالم الالتزام بأقصى درجات الحذر والتقييد بالارشادات التي تصدرها وزارة الخارجية".

وعلى صعيد متصل كشفت منظمة (شبكة بريزيديوم) البريطانية الخيرية عن معلومات تفيد باعتقال طالبان اثنين من الرعايا البريطانيين احدهما يعمل مسعفا ويدعي كيفين كورنول (53 عاما) والاخر لم يتم الكشف عن هويته في يناير الماضي لاسباب متضاربة وغير واضحة.

واضافت المنظمة ان الشخص الثالث يدعى مايلز روتلدج وهو هاوي اسفار لديه قناة على موقع (يوتوب) ويتميز بالمغامرة والتصوير في الاماكن الخطرة حول العالم.