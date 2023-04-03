رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار في نشرتي الحوالات ومحلات الصرافة وكذلك المصارف.



ففي نشرة الحوالات الخارجية والتصريف النقدي، ارتفع سعر الصرف الى 7250 ليرة من 7200 في اليوم السابق، فيما يبلغ سعر الصرف في السوق السوداء 7575 ليرة للدوار الواحد في كل من حلب ودمشق.



أما في نشرة المصارف، فقد ارتفع سعر الدولار إلى 6532 ليرة سورية، بعد أن كان 4522 ليرة فقط.



ونقل موقع «أثر برس» عن مصدر في مصرف سورية المركزي، أنه تم تعديل نشرة المصارف ليشمل التصريف القادمين عبر الحدود السورية وعبر المطار، فالقادم ملزم بتصريف 100 دولار عبر الحدود بسعر 6500 ليرة للدولار الواحد، أما إذا رغب في تصريف غير 100 دولار الملزم بها، فيتم التصريف بالسعر الحر، وهو 7250 ليرة للدولار الواحد.



ومنذ مطلع العام الحالي، غير «المركزي السوري» أسعار صرف الدولار عدة مرات، ضمن سلسلة محاولات مستمرة للسيطرة على عمليات التصريف في السوق السوداء.