

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



بجدارة واستحقاق، تأهل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد عرض قوي أمام الهلال السوداني وبالفوز بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بالبطولة وذلك امام نحو 70 ألف مشجع امتلأت بهم مدرجات ستاد القاهرة في صورة غائبة عن الملاعب المصرية منذ سنوات.



وتقدم محمود عبدالمنعم «كهربا» في الدقيقة 25، فيما سجل البديل حسين الشحات ثنائية تأمين النتيجة في الدقيقتين 65 و81 مانحا الفوز والتأهل للفريق الذي رد اعتباره بعد الخسارة 0-1 في السودان.



وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط مقتنصا الوصافة على حساب الهلال بأفضلية المواجهات المباشرة، بينما تصدر صنداونز الجنوب أفريقي المجموعة بـ 14 نقطة.



وأكمل الأهلي بذلك الأندية المتأهلة دور الـ 8 في دوري الأبطال، وهي: شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، الرجاء (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، والوداد (المغرب)، علما ان قرعة ربع النهائي ستجرى في مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة الأربعاء المقبل.



وبعد الفوز، عبر كولر عن امتنانه الشديد للجماهير الحمراء التي يرى أنها لعبت دورا كبيرا في مساعدة الفريق على حسم التأهل، مضيفا «الفريق مستعد لمواجهة أي منافس في ربع النهائي».



ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد غزل المحلة الأربعاء المقبل في الجولة 23 من الدوري المصري.



وضمن الجولة الـ 23 للدوري المحلي، يستضيف اليوم الاسماعيلي فريق سيراميكا، فيما سيكون انبي ضيفا على حرس الحدود.