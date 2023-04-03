أعلنت المنظمة غير الحكومية البريطانية «بريسيديوم نيتوورك» أن حركة طالبان الحاكمة في كابول تحتجز ثلاثة بريطانيين في أفغانستان، مؤكدة أنها «تعمل من كثب» مع عائلتي اثنين منهم.



من جهتها، قالت الخارجية البريطانية في بيان «نعمل على إقامة اتصال قنصلي مع رعايا بريطانيين محتجزين في أفغانستان وندعم عائلاتهم». وقال سكوت ريتشاردز أحد أعضاء المنظمة غير الحكومية لشبكة «سكاي نيوز»: «نعتقد أنهم بصحة جيدة ويعاملون جيدا». وأضاف «لا سبب لدينا للاعتقاد بأنهم تعرضوا لأي معاملة سيئة مثل التعذيب وقيل لنا انهم بحالة جيدة كما نأمل في مثل هذه الظروف».



وتابع ريتشاردز «لم يجر أي اتصال يذكر» بين السلطات والرجلين اللذين تساعدهما «بريسيديوم نيتوورك».



وكشفت وسائل إعلام أن البريطانيين الثلاثة هم كيفن كورنويل (53 عاما) وهو طبيب في منظمة خيرية، ومدير فندق لعمال الإغاثة لم يذكر اسمه، ومايلز روتليدغ أحد المؤثرين على شبكة يوتيوب.



ودعت «بريسيديوم نيتوورك» في تغريدة طالبان إلى «الانتباه لما نعتقد انه سوء فهم، وإطلاق سراح هؤلاء الرجال».



في ذلك الوقت، اتهم المتحدث باسم الحكومة الأفغانية البريطانيين بـ «القيام بأنشطة مخالفة لقوانين البلاد وتقاليد الشعب الأفغاني». وقال «بعد اجتماعات عدة بين إمارة أفغانستان الإسلامية وبريطانيا العظمى، أطلق سراح هؤلاء الأشخاص وعادوا إلى بلادهم ووعدوا باحترام قوانين أفغانستان وتقاليدها وثقافة شعبها وعدم انتهاكها مرة أخرى».