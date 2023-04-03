القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، امس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



كان رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفي جبالي قد أحال، في 24 يناير الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.



ويهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتيا وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.