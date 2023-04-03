بيروت ـ منصور شعبان



خاطب البطريرك الماروني بشار الراعي، في عظة أحد الشعانين لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي السياسيين اللبنانيين، أمس «ليعلموا، وعلى رأسهم النواب، أن الضامن للسياسة الصالحة هو انتخاب رئيس للجمهورية، لكي تنتظم معه المؤسسات الدستورية»، مؤكدا «أننا نستعد معهم للخلوة الروحية في 5 الجاري، نستمع معا خلالها إلى كلام الله، ونكرس الباقي إلى الصوم والتوبة، ونصلي معا من أجل لبنان وخلاصه من الأزمات».



وأضاف «ما أجمل الساسة الذين يلتزمون بقول الحقيقة، وما أجملهم إذا أدركوا أن السلطة الموكولة إليهم، هي للخدمة لا للتسلط، وأنهم في السلطة ليسوا أسيادا بل خدام للناس»، مؤكدا أن «السياسي الحقيقي خادم، وحين لا يكون كذلك فهو سياسي سيئ».



ولفت الراعي إلى أن «السياسي مدعو ليدمر في ذاته خطيئة الفساد والمصالح الخاصة والأنانية والمكاسب غير المشروعة والتعدي على المال العام وعليه أن يلتزم خدمة المحبة والعدالة وخير المواطنين».