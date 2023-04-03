قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن ثقة المستهلك بالولايات المتحدة ارتفعت في شهر مارس الماضي، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك خلال نفس الفترة، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد إلى 104.2 في مارس مقابل 103.4 في فبراير، وانخفض عنصر الوضع الحالي هامشيا بينما تحسن عنصر التوقعات.



وشهدت معنويات التفاؤل دعما من قوة أوضاع سوق العمل وانخفاض تكاليف الوقود، إلا أن من شملهم المسح أشاروا إلى أنهم سينفقون أقل على العناصر الكمالية مثل الترفيه وتناول الطعام بالخارج، وتدعم تلك القراءة قوة الإنفاق على المدى القريب، إلا أن هناك بعض الرياح المعاكسة والتي تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف فرص الحصول على الائتمان.



وكشفت أحدث دراسة استقصائية أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند والتي تتعقب أوضاع العمل في شركات التصنيع على مستوى المنطقة عن تحسن هامشي في مارس، إذ ارتفع المؤشر المركب لشركات التصنيع في الحي الخامس من -16 في فبراير إلى -5 في مارس في ظل مواصلة الشركات الإبلاغ عن تراجع حدة قيود سلاسل التوريد.



وفي ذات الوقت، انخفض متوسط معدل نمو الأسعار التي تم دفعها بشكل معتدل بينما تغير متوسط معدل نمو الأسعار الذي تم تلقيها هامشيا في مارس، وتتوقع الشركات أن يعتدل كلاهما خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.



انخفاض أسعار الطاقة



على الرغم من الاضطرابات الأخيرة التي شهدها قطاع البنوك، تشير أحدث مؤشرات المعنويات الاقتصادية إلى أن تلك التأثيرات تبدو محدودة ولم تؤثر بعد على الاقتصاد الحقيقي. فمن جهة المستهلك، كانت الصورة مختلطة في شهر مارس. إذ ارتفع مؤشر GfK لمناخ المستهلك إلى -29.5 مقابل -30.6 في فبراير.



وعلى الرغم من هذا النمو، إلا أنه يمثل تباطؤ لوتيرة التحسن التي شهدناها على مدار الأشهر السابقة. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن توقعات الدخل بفضل الانخفاض الملحوظ لأسعار الطاقة، إلا أن الميل للشراء اظهر تغيرا هامشيا.



وانعكست أثار تراجع أسعار الطاقة على الضغوط التضخمية التي أظهرت أيضا مؤشرات دالة على التراجع على مستوى المنطقة، إلا أن أسعار المواد الغذائية لا تزال هي العنصر الرئيسي الذي يدفع التضخم إلى الارتفاع.



وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، ارتفعت أسعار المستهلك 0.8% على أساس شهري وبنسبة 7.4% على أساس سنوي، مقابل 8.7% على أساس سنوي في يناير وفبراير، ولا تزال أسعار المواد الغذائية تشهد نموا بمعدلات فوق المتوسط (بزيادة قدرها 22.3% على أساس سنوي)، إلا أن أسعار الطاقة تباطأت بوتيرة كبيرة (بزيادة قدرها 3.5% على أساس سنوي).



وبخلاف تلك العناصر، ساهمت حزمة الإغاثة التي قدمتها الحكومة الألمانية أيضا في تباطؤ وتيرة التضخم. وتشهد إسبانيا أوضاعا مشابهة، إذ ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4% على أساس شهري وبنسبة 3.3% على أساس سنوي في مارس، أي بانخفاض كبير من 6.0% على أساس سنوي في فبراير.



أما في فرنسا، فارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.8% على أساس شهري وبنسبة 5.6% على أساس سنوي في مارس، مقابل 6.3% على أساس سنوي في فبراير. وفي منطقة اليورو ككل، انخفض المعدل السنوي للتضخم من 8.5% في فبراير إلى 6.9% في مارس، إلا أن التضخم الأساسي ارتفع من 5.6% إلى 5.7% في مارس.



تصاعد التضخم بالمملكة المتحدة



واصلت معدلات تضخم أسعار المتاجر اتجاهها التصاعدي في المملكة المتحدة، إذ تسارعت وتيرة نمو مؤشر أسعار المتاجر الصادر عن اتحاد تجار التجزئة البريطاني من 8.4% على أساس سنوي في فبراير إلى مستوى جديد من الارتفاع وصل إلى 8.9% على أساس سنوي في مارس. وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني، «تضخم أسعار المتاجر لم يصل بعد إلى الذروة. مع اقتراب عيد الفصح، ترك ارتفاع تكلفة السكر إلى جانب ارتفاع تكاليف التصنيع بعض العملاء يشعرون بمرارة مع ارتفاع أسعار الشوكولاتة والحلويات والمشروبات الغازية في مارس». كما ارتفعت أسعار الفاكهة والخضراوات، حيث أدى ضعف المحاصيل في أوروبا وشمال إفريقيا إلى أزمات في وفرة المحصول، وأصبحت الواردات أكثر تكلفة بسبب ضعف الجنيه الإسترليني. وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية في مارس إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق، اذ وصل إلى 15% مقابل 14.5% في فبراير.



وتحدث محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي مرة أخرى حول أن الأولوية القصوى للبنك المركزي تظل معالجة التضخم. وعلى الرغم من المخاوف العالمية المحيطة بالقطاع المصرفي، قال بيلي إن البنوك البريطانية «تتمتع بالمرونة، ولديها مراكز قوية لرأس المال والسيولة، وهي في وضع جيد لدعم الاقتصاد». بالإضافة إلى ذلك، أشار بيلي إلى أن البنك المركزي لن يتأثر بالشكوك في النظام المالي العالمي. وذكر أن لجنة السياسة النقدية «ستركز على وظيفتها المهمة المتمثلة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف». وأقر بيلي بأن تزايد ضغوط التكلفة والأسعار لا تزال مرتفعة وأن مسار التضخم لن يكون سلسا بالكامل. وأشارت البيانات التي صدرت مؤخرا إلى تزايد مرونة الاقتصاد حتى بعد رفع سعر الفائدة 11 مرة متتالية، وهناك حاجة إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية في ظل استمرار معدلات التضخم.



تعافي الصين من أزمة كوفيد الاقتصادية



أظهر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم مؤشرات دالة على الانتعاش من الاضطرابات الناجمة بصفة رئيسية عن تفشي فيروس كوفيد-19. وتسارعت وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني في مارس، حيث استمر الأداء القوي لمؤشرات التصنيع والخدمات والبناء، ما عزز توقعات النمو هذا العام.



وعلى الرغم من تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع عن المستوى المسجل في شهر فبراير، إلا أن القراءة الرسمية تخطت توقعات الاقتصاديين ووصلت إلى 51.9. وأدى الإنفاق على الخدمات والاستثمارات الحكومية الموجهة للبنية التحتية إلى تحسن وتيرة تعافي الاقتصاد. وقفز مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي في الصين من 56.3 في فبراير إلى 58.2 في مارس. وتعتبر بيانات مؤشر مديري المشتريات هي أول المؤشرات الرسمية للنشاط الاقتصادي الصادرة هذا الشهر، والتي تظهر ازدياد الانتعاش بعد إلغاء القيود الصارمة لاحتواء انتشار الفيروس وتراجع حدة موجات الإصابة به.