أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، أن عمليات التفتيش مستمرة على المناطق التابعة لمختلف قطاعات البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق العربات المتنقلة المخالفة. وتضمن كتاب م.المنفوحي تقريرا من المحافظات يتضمن الإجراءات المتحدة بشأن المركبات المخالفة، حيث أوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع الفروانية ومبارك الكبير في كتاب يفيد بأن إدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرعي بلدية محافظتي الفروانية ومبارك الكبير تقوم بعمل جولات تفتيشية وميدانية ورقابية بشكل مستمر على المناطق التابعة لها، وفي حال وجود مركبات متنقلة ليس لديها ترخيص موقع صادر من الجهات المختصة يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية (وضع ملصق إنذار - رفع المركبة بعد انتهاء المهلة القانونية)، وقد تم رفع 30 مركبة داخل نطاق محافظة الفروانية، و26 مركبة داخل نطاق محافظة مبارك الكبير.



وقد أفاد كتاب نائب المدير العام لشؤون قطاع حولي والأحمدي، بأنه يتم عمل جولات تفتيشية باستمرار من قبل موظفي مراقبة إشغالات الطرق وفريق الباعة المتجولين على البقالات المتنقلة وفقا للقرار الوزاري رقم 30 لسنة 2021 ولائحة النظافة العامة وقرارات المجلس البلدي، وقد حوى كتابهم المنوه عنه 4 صور فوتوغرافية لعملية الرفع والإزالة لبعض البقالات المتنقلة المخالفة، و16 مخالفة متنوعة عملا بالقوانين المتبعة. وبناء على كتاب نائب المدير العام لشؤون قطاع العاصمة والجهراء، يتم التفتيش بصورة مستمرة على المناطق التابعة للقطاع، ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للعربات المتنقلة المخالفة.