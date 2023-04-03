في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية ميدانيا بناء على توجيهات مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة النظافة العامة وإشعالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة جليب الشيوخ للتأكد من مدى التزام الأسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل نائب المدير العام لقطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م.نواف الكندري.



وفي هذا السياق، أوضح الكندري أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة جليب الشيوخ لإزالة كل ما يشوه المنظر العام أو يتعدى على أملاك الدولة وحفاظا على المارة، وقد أسفرت عن غلق 7 محلات لعدم التزامهم بالشروط والضوابط المتبعة ببلدية الكويت بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.