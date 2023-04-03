محمد راتب



أقامت عائلة الياسين غبقتها الرمضانية في صالة الشيخ عبدالله المبارك الصباح في منطقة الخالدية، بحضور العديد من الشخصيات يتقدمهم عدد من النواب والسفراء وأعضاء في السلك الديبلوماسي والمجلس البلدي ومسؤولين، وقد جرى خلال الغبقة تبادل الأحاديث الودية بعد أداء صلاة التراويح. وقد قام جمعة الياسين بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى أن الغبقة عادة كويتية قديمة يجتمع فيها الأحبة لتعزيز أواصر المحبة والأخوة، شاكرا للجميع حضورهم وتلبيتهم الدعوة، سائلا الله أن يحفظ الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والقيادة الرشيدة، والمواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة.



من جهته، قال محمد خالد الياسين إن عائلة الياسين تحرص كل عام على إقامة الغبقة الرمضانية لجمع الأحبة بعد صلاة التراويح، وتبادل الأحاديث الودية في الشهر الفضيل، مهنئا الجميع بشهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يحفظ الكويت وقيادتها، ويتم عليها نعمتي الأمن والأمان.