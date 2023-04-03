

واصل أرسنال زحفه بثبات نحو احراز لقب بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الاولى منذ عام 2004 بفوزه الصريح على ضيفه ليدز يونايتد 4-1، ليرفع ارسنال رصيده الى 72 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط عن مان سيتي الذي لعب مباراة أقل ويستضيف الفريق اللندني في 26 الجاري في مباراة قد تحدد هوية الفائز باللقب.



وأبدى مدرب ارسنال ميكيل أرتيتا سعادته بفوز فريقه، وقال «لقد كانت مباراة صعبة وخصما صعبا، لكن بشكل عام أعتقد أننا كنا نستحق الفوز بالمباراة، لقد لعبوا بقدر كبير من التنظيم والرغبة، لقد مررنا ببضع لحظات عندما فقدنا الكرة في مناطق خطرة»، مضيفا «على الجميع المساهمة واليوم كان مثالا جيدا، حيث سجل غرانيت تشاكا الهدف الرابع، ولقد كنا متسقين حقا طوال الموسم، أهم شيء هو القادم، وأن نفعل الأشياء بشكل أفضل في اليوم التالي».



واستطرد بشأن فوز مانشستر سيتي على ليفربول «لا يمكننا التحكم فيما يفعله السيتي، نحن بحاجة إلى التركيز على ما يمكننا التحكم فيه واللعب به بقدر ما نستطيع لمواصلة الفوز بالمباريات». إلى ذلك، وفي مباراة مثيرة ومليئة بالاهداف، قلب برايتون تخلفه 3 مرات امام ضيفه برينتفورد ليخرج بالتعادل 3-3.



وانتزع كريستال بالاس في اول مباراة رسمية بقيادة مدربه القديم ـ الجديد العجوز روي هودجسون فوزا في الرمق الأخير على ضيفه ليستر سيتي 2-1 سجله الفرنسي جان فيليب ماتيتا.



وعاد تشلسي الى عروضه المخيبة فسقط على أرضه امام أستون فيلا 0-2.