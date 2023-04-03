

استهل توماس توخل مشواره على رأس الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ حامل اللقب بطريقة مثالية وقاده إلى استعادة الصدارة ونغمة الانتصارات بحسم «الكلاسيكو» أمام فريقه السابق والغريم التقليدي بوروسيا دورتموند 4-2 مساء السبت على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ بالمرحلة الـ 26 من «البوندسليغا».



وأشاد توخل برغبة فريقه في القتال من أجل الكرة، لكنه قال: «نحن بحاجة إلى الرغبة في التحسن، لأننا يجب أن نتحسن»، مضيفا: «كانت النتيجة التي أردناها بكل تأكيد».



ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 55 نقطة مقابل 53 لدورتموند، فيما واصل أونيون برلين صحوته ولايبزيغ نزيف النقاط بفوز الأول الكبير على ضيفه شتوتغارت 3-0 فحافظ على المركز الثالث بـ 51 نقطة، وخسارة الثاني أمام ضيفه ماينتز بالنتيجة ذاتها، وهي الخسارة الثالثة للايبزيغ في مبارياته الأربع الأخيرة فتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الخامس.



إيطاليا



مني إنتر ثالث ترتيب الدوري الإيطالي بخسارته العاشرة هذا الموسم والثالثة على التوالي بسقوطه على أرضه أمام فيورنتينا 0-1، فبات مهددا بفقدان مركز أو اثنين في حال فوز ميلان على نابولي مساء أمس، وروما على ضيفه سمبدوريا اليوم أيضا.



في المقابل، تابع يوفنتوس المعاقب بحسم 15 نقطة من رصيده، عروضه القوية في الأشهر الأخيرة وبات على بعد 4 نقاط من ميلان الرابع بفوزه على فيرونا 1-0 وبالتالي الاحتفاظ بأمله في المشاركة بدوري الأبطال رغم العقوبة المفروضة عليه، كما بقي أتالانتا في صلب الصراع على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري الأبطال بفوزه على كريمونيزي صاحب المركز الأخير 3-1 رافعا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس.



فرنسا



وفي فرنسا، انتزع لنس المركز الثاني من مرسيليا بالفوز على مضيفه رين 1-0، وهو الفوز الثالث تواليا والـ 17 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 60 نقطة بفارق الأهداف أمام مرسيليا، أما رين فبقي خامسا بـ 50 نقطة، فيما تنفس أوكسير الصعداء بفوز ثمين على ضيفه تروا بالنتيجة ذاتها وحسم بذلك أوكسير قمة القاع رافعا رصيده إلى 26 نقطة وصعد إلى المركز الـ 16 مؤقتا مبتعدا بفارق 5 نقاط عن تروا صاحب المركز الـ 18 الذي يفرض على صاحبه خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية.