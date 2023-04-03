



واصل برشلونة المتصدر التغريد خارج السرب بفوزه الثمين على مضيفه إلتشي صاحب المركز الأخير 4-0 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وسجل الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (20 و66) رافعا رصيده إلى 17 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، وأنسو فاتي (56) وفيران توريس (70) الأهداف.



وهو الفوز الرابع تواليا لبرشلونة والـ 23 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة.



إلى ذلك، نجح المدرب خوسيه لويس منديليبار في اختباره الأول على رأس الإدارة الفنية لإشبيلية عندما قاده إلى فوز ثمين على جاره قادش 2-0 في ديربي الأندلس.



واستغل إشبيلية تعثر خيتافي أمام مضيفه أتلتيك بلباو سلبا وانتزع منه المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة بعدما رفع رصيده الى 31 نقطة بفارق 5 نقاط عن المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية، فيما تراجع قادش الى المركز السادس عشر بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة.



واستعاد جيرونا نغمة الانتصارات وزاد محن ضيفه إسبانيول عندما تغلب عليه 2-1.



وهو الفوز الأول لجيرونا بعد خسارتين وتعادل، والتاسع هذا الموسم فصعد الى المركز العاشر مؤقتا برصيد 34 نقطة، فيما مني إسبانيول بخسارته الرابعة تواليا والثانية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.



وبات إسبانيول مهددا بالتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير في حال فوز فالنسيا على رايو فاييكانو اليوم.