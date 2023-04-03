حصل الفيلم الفرنسي المكسيكي «دوس استاثيونس» (Dos estaciones) للمخرج خوان بابلو غونزاليس على الجائزة الكبرى لمهرجان «سينيه لاتينو» الذي أعلن الفائزين بدورته الخامسة والثلاثين في مدينة تولوز الفرنسية. ويتناول «دوس استاثيونس» (أي «موسمان») قصة امرأة تجسد شخصيتها الممثلة تيريسا سانشيز، تكافح لتمكين مصنعها لإنتاج مشروب «تيكيلا» من الصمود أمام منافسة الشركات الأجنبية الكبيرة.



وفاز الفيلم الكولومبي الأميركي «لا بونغا» بمسابقة أفضل فيلم وثائقي في المهرجان الذي يعتبر أحد أبرز الأنشطة المتعلقة بالسينما الأميركية اللاتينية في أوروبا.



ويتناول فيلم كانيلا ريس وسيباستيان بينسون الوثائقي عودة أحفاد العبيد السود إلى قريتهم السابقة في كولومبيا بعد 20 عاما من اضطرارهم إلى مغادرتها تحت التهديد.



ومنحت جائزة الجمهور للأفلام الروائية إلى فيلم «توتم» للمكسيكية أفيليس، فيما نال شريط مكسيكي آخر هو «ماما» للمخرج سون سيرو جائزة الجمهور للأفلام الوثائقية، وهو حوار بين المخرج ووالدته.



وعرض ما مجموعه نحو 130 فيلما بينها 11 ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومثلها ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة خلال المهرجان الذي بدأ في مطلع مارس الفائت ويختتم الأحد.