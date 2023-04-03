تسببت الأمطار الغزيرة في تدفق سيول في سيدني أكبر مدن أستراليا، مما دفع السكان لحماية منازلهم بأكياس الرمال وطلب المساعدة، بعد تحذيرات مسبقة من السلطات من سوء الأحوال الجوية.



وتلقت سلطات الطوارئ 50 اتصالا لطلب المساعدة في حماية ممتلكات من سكان في سيدني عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز. وتركزت أغلب الطلبات حول المساعدة في وضع أكياس الرمال وسد الثقوب في أسطح المنازل.



وشهدت سيدني في 2022 أكبر معدل لهطول الأمطار منذ 164 عاما، وذلك بعد تعرض منطقة الساحل الشرقي لأستراليا لظاهرة (لا نينا) المناخية للعام الثالث على التوالي والتي صاحبتها أمطار غزيرة.



وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز لـ«رويترز» إن شخصين جرى إنقاذهما من سيارات حاصرتها مياه الفيضانات في ضواحي سيدني. وأضاف المتحدث ناصحا السكان «لا تقودوا السيارات أو تركبوها عبر مياه السيول».



وخارج سيدني، تلقت السلطات 27 طلبا للمساعدة في منطقة الساحل الأوسط الواقعة على بعد نحو 87 كيلومترا شمال المدينة.