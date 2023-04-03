أعادت الولايات المتحدة إلى المكسيك تمثالا حجريا عملاقا يعرف باسم «وحش الأرض»، يعود تاريخه إلى حضارة أولمك السابقة للمسيحية، على ما أعلنت السلطات المكسيكية. وأوضح المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في بيان أن التمثال المنحوت بدقة يزن أكثر من طن ويبلغ طوله نحو 1.8 متر وعرضه 1.5 متر.



ونشر وزير الخارجية مارسيلو إبرارد تغريدة أشار فيها إلى أن قنصل المكسيك في نيويورك خورخي إيسلاس أكد له أن «التمثال العائد إلى حضارة أولمك استرد وهو على وشك العودة إلى وطنه الذي لم يكن يفترض أن يخرج منه قط».



وأفادت السلطات بأن نحو عشرة آلاف قطعة استردت منذ 2018 في إطار جهود الحكومة المكسيكية لإنقاذ الآثار التي أخرجت من البلد.