يعتبر جويل هيناري أبرز أبطال جز صوف الخراف في نيوزيلندا، إذ حقق الرجل البالغ 31 عاما 132 فوزا ضمن مسابقات في هذا المجال.



بدأ هيناري الذي يعتبر الأبرع في مجاله يشارك في هذه المسابقات وهو في سن الثانية عشرة. وفي مارس، فاز ببطولة «غولدن شيرز» الدولية التي تشكل حدثا مرموقا يستقطب جزازي صوف من مختلف انحاء العالم ويقام في منطقة ماستيرتون الزراعية التي يقطنها 27 ألف شخص.



ويستهل هيناري عمله بنقرة بارعة قبل أن يفرش الصوف المتشابك على طاولة، ويباشر تشذيبه بمهارة، مع قصه الأجزاء غير المرغوب فيها. وبعد أقل من ستين ثانية، يبدأ بجز خروف ثان.



ويقول لوكالة «فرانس برس» بعد فوزه للمرة التاسعة بإحدى مسابقات جز صوف الحيوانات «ينبغي أن يكون الجزاز ذا بنية جسدية قوية وعليه أيضا التحلي بدهاء فكري»، مشددا على ضرورة المثابرة وأن يكون الشخص «سريع البديهة دائما».