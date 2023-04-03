تتبختر عارضات أزياء تونسيات، جدات، في الستينات من العمر على ممشى لعرض فساتين تقليدية تونسية تسمى جبة (عباءة)، في تطور لعروض الأزياء السائدة.



فعرض الأزياء هذا يتحدى الصور السائدة للجمال، ويهدف إلى تعزيز ثقة النساء الأكبر سنا في أنفسهن وقدراتهن.



تقول فايزة كراي مصممة أزياء وصاحبة فكرة هذا العرض «أردنا أن نخرج على المألوف، لقد كانت عروض الأزياء للشباب لكننا أردنا أن نأتي بالمرأة التي سنها كبير ونلبسها لتشعر بأنها تستطيع أن تعطي المزيد وأن تلبس وتخرج في أحسن حلة... القديمة التي هي ثقافتنا».



ورقصت عارضات الأزياء المسنات وهن يعرضن ملابس طويلة وفضفاضة ترتديها التونسيات عادة، وصفق لهن الجمهور بحرارة.



ومع انطلاق العرض قالت نزيهة قعلول، المشاركة في عرض الأزياء، «أحس بأنني فرحانة لأننا سنقوم بشيء جديد في تونس، السيدة فايزة كراي صديقتي.