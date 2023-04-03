بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تنظيم وتنفيذ مشروع تدريب الطلبة الصيفي خلال الفترة 9 يوليو الى 8 اغسطس، ‏وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.



وعن شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي للطلبة، أوضحت الهيئة في بيان صحافي أنها تشمل أن يكون المتقدم كويتي الجنسية ومسجلا في إحدى المراحل التعليمية التالية: طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة بالتعليم الجامعي، طلبة المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة، طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية. كما تشمل الشروط: ألا يكون مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون متفرغا للمشاركة في أوقات البرنامج التدريبي صباحا أو مساء بمعدل 4 ساعات، وأن يكون قد اجتاز أكثر من نصف المقررات المطلوبة للدبلوم والجامعة.



وعن التسجيل في البرنامج التدريبي، أشارت الهيئة إلى أنه يتم التسجيل آليا من 23 أبريل إلى 9 يونيو أو لحين اكتمال عدد الفرص المستهدفة على الرابط التالي: www.manpower.gov.kw.



على ان يدخل على الرابط لاستكمال البيانات الشخصية وتحميل الأوراق بصيغة (PDF) واختيار الفرص التدريبية المشار إليها في الموقع.



وأوضحت «القوى العاملة» أن المستندات المطلوب إرفاقها بالموقع هي: صورة عن البطاقة المدنية، صورة شخصية، شهادة حديثة لمن يهمه الأمر من الجهة التعليمية، نموذج تحويل راتب صادر باسم الطالب من البنك برقم الحساب والآيبان واسم الفرع.



وأشارت إلى عدد من الشروط العامة التي تشمل أن يتم اختيار رغبات الترشيح على الفرص التدريبية بعد التسجيل وإدخال البيانات وتحميل الأوراق في الموقع الإلكتروني للتأكد من تحقق الشروط من قبل المختصين وسيتم اعتماد الفرص المناسبة آليا وسيتم استبعاد الطلبة غير المستوفين للشروط.



وأوضحت أن التسجيل واختيار الفرصة التدريبية لا يعني القبول النهائي إلى أن يتم اعتمادها من قبل المختصين في الهيئة بعد الاعتماد سيتم ترشيح الأسماء للجهات المشاركة وسيتم إجراء المقابلات الشخصية مع المتدربين بعد الانتهاء واعتماد الفرص من قبل المختصين يقوم الطالب المسجل بطباعة نموذج الاعتماد من الموقع.