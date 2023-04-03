بادرت شركة البترول الكويتية العالمية بالتعاون مع لوياك بتوزيع مؤونة شهر رمضان المبارك على عدد من الأسر المتعففة في الكويت وذلك ضمن برنامج «نقصة رمضان»، حيث تم توزيع أكثر من 110 صناديق تحتوي على المواد الغذائية الأساسية على ثلاثين من الأسر المتعففة وبمشاركة أربعين متطوعا من لوياك، كما ستكمل شركة البترول الكويتية العالمية رعايتها للبرامج والمشاريع الخيرية التي تسهم بدعم المجتمع حيث سترعى مبادرة «كسوة عيد الفطر السعيد» مع لوياك والتي سيتم من خلالها شراء مستلزمات العيد لأربعين طفلا من أطفال الأسر المتعففة في الكويت.



وأوضحت مدير البرامج وعلاقات الشركات في لوياك منى زعيتر أن لوياك تضع نصب أعينها دائما مساعدة المحتاجين وتلبية احتياجاتهم، حيث إننا نحاول التخفيف من الصعوبات التي يتعرض لها الناس من حولنا بقدر استطاعتنا لنوفر لهم سبل الراحة والعيش الكريم. وتابعت: فخورة جدا بتعاوننا للمرة الأولى مع شركة البترول الكويتية العالمية وهذا يدل على إيمان الشركة برؤية وأهداف لوياك ونتطلع الى المزيد من التعاون في المستقبل.



بدورها، قالت مدير إدارة دعم الإدارة في شركة البترول الكويتية العالمية شمائل الشارخ ان الشركة حريصة على خدمة المجتمع بشكل إيجابي وفعال من خلال مراعاة جميع شرائحه ولاسيما تلك التي تعاني من الصعوبات المادية في شهر رمضان الفضيل، فتعاون «كيو ايت» Q8 مع لوياك يدل على أن موظفي الشركة المتطوعين يمارسون مسؤوليتهم الاجتماعية بشكل إيجابي في جميع جوانب عملها وفي كل مواقعها العالمية، من الكويت إلى شتى أنحاء العالم.