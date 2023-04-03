عبدالعزيز الفضلي



اعتمد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية د.غانم السليماني 3 شركات لتوريد المنتجات الغذائية للمقاصف المدرسية، وذلك بناء على التقرير الوارد من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن تأهيل الشركات لتوريد المنتجات الغذائية من البسكويت أو الويفر للمقاصف المدرسية.



وحدد السليماني في قرار أصدره، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، أسماء الشركات وهي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة الصيداوي وشركة العيد للأغذية، مشيرا إلى أن المنتجات المعتمدة هي بسكويت بيتي بور، وبسكويت ماري، وبسكويت توتالي بران، وويفر محشي بكريمة الشوكولاتة بالحليب، وويفر محشي ومغطى بكريمة الشوكولاتة الطبيعية وويفر محشي ومغطى بالشوكولاتة الطبيعية بكريمة البندق، وبسكويت ويفر نبيل رقائق «كاكاو - برتقال - موز - فراولة»، مؤكدا أن هذا القرار يسري من تاريخه، وعلى جميع الجهات العلم والعمل بموجبه.