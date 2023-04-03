عبدالعزيز الفضلي



أقامت جمعية المرشدات بالتنسيق والتعاون مع جمعية الكشافة حفل القرقيعان السنوي وذلك في مقر جمعية المرشدات وبحضور رئيس جمعية الكشافة ورئيس المنظمة الكشفية العربية د.عبدالله الطريجي وعدد من القيادات التربوية ومنتسبي الحركة الارشادية والكشفية الكويتية.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة د.عبدالله الطريجي إن جمعية الكشافة اعتادت وبشكل سنوي إقامة مثل هذه الفعالية الاجتماعية في الشهر الفضيل، وبالتنسيق مع جمعية المرشدات الكويتية ليكون هذا المهرجان مشتركا كعادة من العادات التي عرف بها اهل الكويت خلال شهر رمضان المبارك، لافتا الى ان هناك العديد من الانشطة والفعاليات التي نقيمها بالتعاون مع جمعية المرشدات، معربا عن شكره وتقديره للزميلات في جمعية المرشدات وعلى رأسهن رئيسة مجلس الادارة هند الهولي، وأعضاء مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية، على انجاح الفعالية خاصة ان هذه المرة كانت متميزة اكثر، لاسيما انها بمشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.



من جهته، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية غانم السليماني ان مهرجان القرقيعان كان ناجحا ومميزا بكل المقاييس، مشيرا الى ان مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي وعرض القرقيعان لكل دولة اضافة جديدة، وشيء رائع قامت به جمعية المرشدات وهذا يدل على التكاتف الخليجي في كل شيء وعلى جميع الاصعدة.



من جانبها، قالت رئيسة جمعية المرشدات الكويتية رئيسة لجنة مرشدات دول الخليج العربية هند الهولي ان «المهرجان جمع طيب تم تنظيمه بالتنسيق مع جمعية الكشافة الكويتية، وبالتعاون مع سفارات دول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى المناطق التعليمية بوزارة التربية»، مشيرة إلى انه تضمن مجموعة من الفعاليات الخاصة بالقرقيعان أسعدت جميع الحضور.