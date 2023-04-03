ندى أبونصر



ضمن برنامجه للعام الحالي، نظم مركز «اسباير زون التثقيفي للطفل» النادي الرمضاني «استدامة خير وطيب الأثر»، وذلك بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.



وأكدت رئيسة مركز اسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح أن البرنامج يهدف هذا العام إلى تثقيف الأطفال عن مفهوم الاستدامة ضمن محاور أربعة وهي الصحية والبيئية والتعليمية والقيم والأخلاق والتكافل الإنساني والمجتمعي. وأوضحت الرويح انه على مدار أيام شهر رمضان الفضيل للأطفال سيكون هناك العديد من الأنشطة التي سيشارك فيها الأطفال اضافة الى الجانب التثقيفي وبما يعكس طيب الاثر من خلال توزيع وجبات افطار الصائم وزيارة المرضى والأنشطة الاخرى التي تسهم في تنمية حس العمل الجماعي والخيري في نفوسهم.



وقالت الرويح: قام الأطفال بتوزيع الوجبات على العاملين في حديقة الحيوان، وعلى الرغم من إغلاقها حاليا إلا أننا أحببنا أن نقوم بلفتة بسيطة للعاملين فيها الذين يهتمون بالحديقة ونقدم لهم الوجبات، ونقيم مثل هذه الأنشطة بهدف غرس حب المشاركة والعطاء لدى الأطفال وتعليمهم أهمية المحافظة على نظافة البيئة ودور عمليات اعادة التدوير وان تكون الاستدامة ضمن ممارساتهم اليومية وأهدافهم على عدة أصعدة بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة.



وتوجهت الرويح بالشكر والتقدير إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على دعمه للمبادرة والبرنامج الرمضاني تأكيدا لأهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة.