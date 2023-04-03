منصور السلطان



كشفت الادارة العامة للمرور عن ان طرقات الكويت سجلت 1564 حادثا مروريا خلال الاسبوع الاخير من مارس بواقع 234 حادث تصادم جسيم و1330 حادث تصادم بسيط.



كما بينت الاحصائية الخاصة بالمخالفات والمخالفين عن الفترة من 3/25 حتى 2023/3/31 عن التحفظ على 64 مستهترا وتحويل 16 حدثا للنيابة و179 مركبة ودراجة للحجز تسجيل 26056 مخالفة مرورية متنوعة وضبط عدد من المخالفين والمتغيبين و5 اشخاص لحيازة مواد يرجح انها مخدرة او مسكرة.



من جهة أخرى، أسفرت حملة لإدارة الفحص الفني في مناطق الشويخ الصناعية والري بمشاركة جهات أخرى على الورش التي تزود المركبات بأجهزة تصدر أصوات مزعجة عن إغلاق ورشتين وتحرير عدد من المخالفات المرورية.