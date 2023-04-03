محمد الجلاهمة



في واقعة جار الوقوف على اسبابها تقدم مواطن إلى مخفر شرطة الدسمة يوم امس متهما وافدة أوكرانية بالاعتداء عليه وسحبه من ثيابه إلى داخل صالون نسائي يمتلكه، فيما لم يعرف إذا ما كانت الوافدة تريد توريط المواطن في قضية بعينها أم أن هناك خلافات دفعتها إلى ذلك.



وحول تفاصيل القضية التي حملت رقم 53/2023 ومسمى اعتداء بالضرب، فقد ابلغ مواطن من مواليد 1988 انه واثناء تواجده على سلم صالون نسائي يمتلكه في منطقة بنيد القار فوجئ بموظفة تعمل لديه اوكرانية من مواليد 1995 تقوم بالاعتداء عليه بالضرب اثناء تواجده على السلم، ومن ثم قامت بسحبه إلى داخل الصالون، ولكن استطاع الخروج سريعا، وجار استدعاء الوافدة للتحقيق معها.