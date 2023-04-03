أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة العدل عن تأجيل موعد الدورات التدريبية التي كان مقررا لها اليوم الاثنين للموظفين المزمع شغلهم للوظائف المعاونة للقضاء، مراعاة لضيق الوقت في شهر رمضان الفضيل.



وأوضحت وزارة العدل تأجيل المواعيد المقررة لإجراء الدورات التدريبية المذكورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والتي كان من المقرر عقدها خلال الفترة من 3/4 حتى 6/4/2023 ليتم عقدها في وقت لاحق.



من جانب آخر، نفت وزارة العدل ما تم تداوله عن إيداع 25 مليون دينار للإدارة العامة للتنفيذ لتسديد ديون الغارمين.



وكان البعض قد تداول احدى الرسائل غير الصحيحة عن إيداع 25 مليون دينار للإدارة العامة للتنفيذ لتسديد ديون الغارمين. وارفقوا بالرسالة رابطا مزيفا، وهو ما دعا وزارة العدل الى سرعة نفي المعلومة.