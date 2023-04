أسامة أبو السعود



أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية لدى الكويت أنه قد تم تعليق العمل بالصفحة الرسمية السابقة لقنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لأسباب تقنية. وقامت القنصلية بإنشاء صفحة رسمية جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:



«قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت Consulate of A. R. of Egypt in Kuwait»



ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط التالي:- https://www.facebook.com/profile.php؟id=100089052954141