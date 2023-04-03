روى أنس بن مالك: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت اليه فضحك ثم أمر له بعطاء، هذا التصرف من الأعرابي غير اللائق قابله رسول الله بالحلم والرحمة والكرم حتى يعلم العباد هذه الأخلاق العظيمة ويذكرهم بالأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يحكم ويكظم غيظه ويعفو عن الناس وينسى كل الاساءات، فقد قال عز وجل (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين). فالحلم خلق من أخلاق الإسلام الآخرين ابتغاء مرضاة الله، قال الله عز وجل (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)، كما قال سبحانه وتعالى: (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)، والحليم هو من اسماء الله تعالى، وهي صفة الانبياء والرسل، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حليما مع الجميع حتى اعداء الاسلام، وأوصانا بالتحلي بهذا الخلق العظيم. قال الله عز وجل (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) وقال صلى الله عليه وسلم: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا» فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو ويسامح ويرفق ويصبر ولا يقابل الايذاء والإساءة بالمثل ولا يغضب.