

(ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) سورة الحجر: 99.



هذه الحياة لا تخلو من هم وغم وضيق، فإننا نعيش اليوم فتنا عظاما، ومحنا جساما، صيرت حياة الناس - الا من رحم الله - الى أمر مريج، وهلع شديد، فاعلم أيها المبارك انه كلما أصابك غم أو هم، أو تمنيت شيئا التجئ اليه، عندما تبتئس أو تضيق بك الحياة اعتزل العالم، محيطك، بيتك، قريتك.



فطوق النجاة كما أرشدنا الباري جل في علاه يكون في اللجوء الى الله والتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة وكن من الساجدين وكن من المصلين لله العابدين له، وسترى ان شاء الله فرجه وترى سرورا، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع للصلاة فخذها قاعدة في حياتك كلما ألمّ بك همّ أو غمّ أو ضيق فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته وكن من المصلين لله العابدين له، فإن ذلك يكفيك ما أهمك.