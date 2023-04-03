

بيروت - بولين فاضل



أكدت الفنانة نادين نسيب نجيم انها قادرة على تخطي كل الحملات التي تشن ضدها والانتقادات التي تتعرض لها بعد كل نجاح تحققه، كما هو الحال في دور «خيال» الذي يعرض حاليا في مسلسلها الرمضاني «وأخيرا» مع الفنان قصي خولي.



وأكدت نادين، من خلال تغريدة على تويتر، انها لا تتأثر بما ينشر ضدها، وقالت «ما في شي بيهدني ولو وقف العالم كله ضدي، انا عم بنجح وبشتغل كرمالي اولا وكرمال الناس يلي بحبوني، هني ما يهموني ولا بهمني رأين ولا بهمني اثبتلن شي»، وتابعت في تغريدة أخرى «حتى لو فشلت بيوم من الايام، لا سمح الله، الفشل منه النهاية بل البداية».



ورغم الانتقادات التي تطول المسلسل واتهام نادين بالتكرار والمبالغة في تقديم دورها إلى حد الملل، إلا ان العمل تصدر في الايام الأولى لعرضه عبر منصة «شاهد» كأكثر المسلسلات مشاهدة بين الأعمال الرمضانية.