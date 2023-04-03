

فوائد الحليب للنوم



كشفت د.يكاتيرينا ميلنيكوفا اختصاصية أمراض الباطنية لماذا يساعد الحليب على النوم بصورة سريعة، مشيرة إلى أن الحليب يؤثر إيجابيا في النوم بفضل احتوائه على الحمض الأميني التربتوفان الذي هو مقدمة للميلاتونين الذي يساعد على النوم بسرعة ويحسن نوعيته. ولكن يجب أن نعلم أن الحليب غير ملائم للجميع.



وتقول: «يعاني الكثيرون بعد بلوغهم 25 عاما، من نقص إنتاج اللاكتيز ما يمنع هضم الحليب بسرعة، لذلك فإن تناول الحليب ليلا من جانب قد يساعدهم على النوم بسرعة، ومن جانب آخر سيسبب الانتفاخ ما يلغي التأثير الإيجابي للحليب».



وتشير الطبيبة إلى أن على الشخص الذي يعاني من مشكلات في النوم تناول الموز لأنه يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان والبوتاسيوم والماغنيسيوم.

وتساعد هذه المواد على استرخاء العضلات والنوم جيدا. كما تنصح بالاهتمام أيضا بالمكملات الغذائية المحتوية على الماغنيسيوم.

وتضيف: ولكن قبل تناول المواد التي تساعد على سرعة النوم من الضروري أخذ سرعة هضمها وامتصاصها بالاعتبار، فمثلا تحتوي الأسماك الحمراء والبازلاء على نسبة عالية من التربتوفان، ولكنها لا تصلح لتحسين النوم لأن هضمها يستغرق وقتا طويلا، لذلك تنصح بتناول الأطعمة البروتينية الخفيفة في الليل.



وتضيف: إذا لم تساعد هذه التوصيات بشأن تحسين نوعية النوم، فيجب على الشخص مراجعة طبيب اختصاصي، لأن إهمال هذه المشكلة غير صحيح، حيث قد تكون من أعراض مرض خطير مثل اضطراب عمل القلب والأوعية الدموية أو الجهاز العصبي.

المصدر: «Gazeta.Ru»