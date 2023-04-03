

ما أبرز الأطعمة التي تسهم في تعزيز صحتنا يومياً؟



يعد تناول المكسرات باعتدال أمرا أساسيا، إلا أن هناك مكونات أخرى يجب مراعاتها، فيجب تجنب المكسرات المقلية والمملحة التي تحتوي على كمية من الزيت أو الملح أو السكر أكثر مما يحتاجه الجسم. وأوضحت لاندري، طبيبة الطوارئ في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، أن «الحمص غني بالألياف ومصدر كبير للبروتين النباتي. ويحتوي على دهون غير مشبعة تزيد من مستويات HDL (النوع الصحي من الكوليسترول)».



وأضافت لويس: «وجدت الدراسات أن إضافته إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحماية من أمراض القلب والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان». ويمكن أن تكون إضافة خضراوات صغيرة الحجم إلى الحمص وسيلة لتحسين طول العمر، مثل الجزر والكرفس، والتي يمكن غمسها في الحمص. وبالابتعاد عن الوجبات الخفيفة، فإن البيض المسلوق مليء بـ «البروتين الخالي من الدهون».



وتابعت لويس: «إذا كنت مثلنا وتتنقل باستمرار، فإن أفضل نصيحة لدينا هي تناول الأطعمة اللذيذة ولا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير. يمكنك سلق (البيض) ثم تناولها واحدة تلو الأخرى على مدار الأسبوع». وإذا كنت في عجلة من أمرك في الصباح أو بعد الظهر فقد يكون تناول الأفوكادو مفيدا.



وقالت لويس: تحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك الكاروتينات والدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم والألياف. هذه المكونات ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وقالت إن أبرز خمسة أطعمة يجب أن تدمجها في نظامك الغذائي هي: المكسرات، الحمص، الخضراوات، البيض المسلوق والأفوكادو.



وتوضح أن« تناول نظام غذائي صحي ومتوازن هو جزء مهم من الحفاظ على صحة جيدة، ويمكن أن يساعدك على الشعور بأفضل ما لديك. وهذا يعني تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بالنسب الصحيحة».

المصدر: «إكسبريس»