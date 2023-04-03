

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن استقرار تصنيف الكويت السيادي وفق غالبية وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم بنهاية مارس 2023 حيث استقر تصنيفها، عند +A وفق وكالة ستاندرد آند بورز وعند مستوىA1 وفق وكالة موديز وعند مستوى + A من وكالة كابيتال انتليجينس وعند مستوى -AA وفق وكالة فيتش، كما استقرت الرؤية المستقبلية للكويت وفق جميع الوكالات فيما عدا وكالة ستاندرد آند بورز التي حولتها من إيجابي الى مستقر.



كما أوضحت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى لعام 2023، والمستندة إلى تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بسداد الديون المستحقة على الدولة من قبل الوكالات والشركات العالمية المتخصصة، أن الكويت حلت ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة في سداد الديون المستحقة، وذلك وفق تقييم كل من مجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS ووكالة فيتش وتقييم مجموعة اليانز لمخاطر الدولة في المدى القصير وتقييم شركة كوفاس لمخاطر مناخ الأعمال وتقييم شركة نيكسي اليابانية.



كما أوضحت النشرة ان الكويت حلت ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة إلى المتوسطة في تقييم شركة اتراديوس العالمية.

بينما حلت ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة أو المقبولة في تقييم شركة كوفاس لمخاطر الدولة وشركة دان أند براد ستريت.



وكشفت النشرة أن الكويت استقرت ضمن فئة الدول التي يفضل المصدرون العالميون التعامل معها من خلال حساب مفتوح Open Account في الصفقات التجارية، على أن يكون الحد الأقصى لفترة الائتمان ثلاث سنوات.



من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح في افتتاحية النشرة استعداد المؤسسة للمساعدة في هذا المجال، وذلك بالنظر الى الأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، وبالتالي حصتها من التدفقات الاستثمارية والتمويلية والتجارية التي تعد العنصر الحاكم في تحقيق التنمية الشاملة.