



أكد رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي أن الوحدة لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لها والإحالة للجهات المختصة في حال قيام أي شركة خاضعة لرقابتها بمخالفة القانون ولائحته، مؤكدا استمرار جهودها بقوة القانون في تنظيم سوق التأمين الكويتي والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتوفير حماية للمتعاملين فيه.



ولفت إلى تركيز الوحدة بشكل كبير على الجهات المرخص لها للحد من حجم المخالفات التي ترتكبها بأدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها وحرصها على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات.



ودعا العتيبي شركات ووسطاء التأمين والأفراد الخاضعين لرقابتها إلى الالتزام بقانون الوحدة رقم 125 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وقرارات الوحدة التنظيمية لتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، منوها إلى سعي الوحدة لتحقيق رفع مستوى الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية وفق الاستراتيجية التي أطلقتها من خلال سياسات رقابية رادعة تستهدف حماية المؤمن لهم والمستفيدين ورفع مستوى درجة الوعي والثقافة التأمينية للمتعاملين في قطاع التأمين.



وكانت وحدة تنظيم التأمين قد أعلنت عن إحالة إحدى شركات التأمين المنتهي ترخيصها إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جرائم ترتبط بغسيل الأموال والاستيلاء على الأموال العامة، لحماية حقوق الدولة وجمهور المتعاملين حفاظا على نزاهة وسلامة قطاع التأمين، مبينا أنها تعمل على دراسة حالات شركات ووسطاء التأمين والمهن التأمينية بشكل دوري.