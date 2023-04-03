

جدد بنك الكويت الدولي «KIB» تسليط الضوء على باقة من الخدمات المتكاملة المخصصة لعملائه من ذوي الهمم، وذلك في إطار التأكيد على التزامه المستمر بدمج هذه الشريحة من المجتمع في كل خدماته وأنشطته.

ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في البنك والمبادرات التي يطلقها بهدف نشر ثقافة مالية ومصرفية شاملة ومتقدمة بين مختلف شرائح المجتمع.



واستمرارا لمشاركته في دعم حملة «لنكن على دراية»، يواصل KIB جهوده لتطوير مجموعة الإجراءات التي خصصها للعملاء من ذوي الهمم، وذلك من أجل ضمان تسهيل كل العقبات التي تواجههم خلال حصولهم على الخدمات الخاصة التي تتوافق مع كل اللوائح والتوجيهات الصادرة عن الجهات المتخصصة.



وفي هذا الصدد، قال رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء في KIB حسين عبدالرحيم: لطالما ركز برنامج KIB الشامل للمسؤولية الاجتماعية على تمكين الأشخاص من ذوي الهمم، لما يمثلونه من شريحة حيوية، للبنك والمجتمع، على حد السواء، وقد خصص البنك عددا من فروعه لتقديم كل الخدمات المصرفية لهذه الشريحة، ومنها فروع في الزهراء، الفروانية، الفنطاس، الأحمدي، وسعد العبدالله، إضافة إلى فرعه الرئيسي، إذ تتوافر في هذه الفروع مواقف للسيارات خاصة بهم، ومنحدرات مريحة تسهل دخول وخروج مستخدمي الكراسي المتحركة إلى الفرع، إلى جانب سهولة استخدام أجهزة السحب الآلي وغيرها من المرافق، وإضافة إلى ذلك، تضمن أجهزة السحب الآلي في كل فرع، سهولة الوصول إليها، من خلال غرفة زجاجية توفر الخصوصية.

وأضاف أن KIB يواصل سعيه الدؤوب من أجل ضمان تمتع الأشخاص من ذوي الهمم بكافة الخدمات المصرفية عبر خدمة دعم عملاء غير مسبوقة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية والتمويل والخدمات الأخرى، وذلك من دون تحمل أي أعباء إضافية مثل الأرباح أو الرسوم أو أي تكاليف إضافية أخرى.