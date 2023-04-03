

اختتم بنك بوبيان فعاليات الهاكاثون المخصص لعملائه الشباب من حساب PRIME وطلبة جامعة الكويت والذي أطلقه مؤخرا بالتعاون مع منصة بلغ آند بلاي العالمية بهدف دعم الابتكار والإبداع الرقمي وتقديم أفكارا جديدة وحلول مبتكرة تنعكس إيجابيا على مستوى منتجات وخدمات البنك الرقمية وخدمة العملاء.



وخلال حفل الاختتام تم استعراض ومناقشة المشاريع المقدمة في الهاكاثون بحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم وعميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف في جامعة الكويت د.عادل الوقيان. كما تم الإعلان عن الفرق الفائزة بالمسابقة، إذ فاز بالمركز الأول فريق AI 13 Group بجائزة قيمتها 1000 دينار دينار، في حين فاز بالمركز الثاني فريق Passionate Tech Group بجائزة قيمتها 500 دينار.



وبهذه المناسبة، قال المجحم: نختتم اليوم إحدى مبادرات بنك بوبيان الهادفة إلى خلق بيئة داعمة لتحفيز الأفكار الإبداعية الشبابية مع تمكين خطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.



وأوضح المجحم أن فكرة الهاكاثون جاءت تحقيقا لتعزيز التعليم والابتكار وإطلاق العنان لطاقات الطلاب الشبابية وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات الابتكارية التي تواجهنا بصورة مستمرة وتقديم أفضل الحلول الرقمية لمواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي.



وأضاف ان الهاكاثون الذي أقيم خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس الماضي بكلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت وفر الفرصة للمشاركين لمناقشة أفضل الافكار الابداعية ووضع مهاراتهم وخبراتهم محل التنفيذ لاسيما في ظل التنافس الذي تشهده بيئة العمل حاليا.



وأشار المجحم إلى أن المشاركة في الهاكاثون لاقت إقبالا كبيرا منذ الإعلان عنه متجاوزة 200 مشارك ليتم اختيار 40 مشاركا فقط تناولت أفكارهم إطلاق ابتكارات جديدة لتطوير الخدمات الرقمية، مقدمين حلولا عملية تضم العديد من الأفكار المبتكرة، موضحا أن هذه الأفكار والحلول المطروحة تمت مراجعتها من قبل فريق بوبيان الرقمي وبتوجيه من فريق بلغ آند بلاي.