محمد العثمان: الجائزة شهادة على العمل الجاد وتفاني موظفينا تجاه الالتزام بتقديم خدمة ومنتجات استثنائية لعملائنا

سعيدة جعفر: Visa ستواصل العمل مع شركائها المحليين على دفع الابتكار والتميز في مجال المدفوعات الرقمية



توجت مؤسسة Visa العالمية بنك الكويت الوطني بجائزة «التميز في تصميم المنتجات» وذلك عن بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية.



واستقبل الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج وفدا من Visa زار المقر الرئيسي للبنك، حيث تسلم مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان الجائزة من المديرة الإقليمية للمجموعة ونائبة الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي د. سعيدة جعفر، وذلك بحضور مسؤولين من البنك وفيزا.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان: تشكل هذه الجائزة تقديرا لجهود البنك في ابتكار منتجات تركز على العملاء وتفي باحتياجاتهم المتطورة، إضافة إلى كونها شهادة على العمل الجاد وتفاني موظفينا تجاه الالتزام بتقديم خدمة ومنتجات استثنائية لعملائنا.



وقال: تأتي الجائزة أيضا لتؤكد عمق الشراكة التي تجمعنا مع مؤسسة Visa والتي نحرص من خلالها دائما على تقديم منتجات وعروض حصرية ذات قيمة مضافة لعملائنا.



وأضاف العثمان أن التميز وتقديم أفضل تجربة للعملاء يعد جزءا رئيسيا من ثقافة بنك الكويت الوطني، مشيرا إلى أنه وبفضل الخبرات الواسعة التي اكتسبناها على مدار عقود طويلة، أصبحت لدينا القدرة على فهم احتياجات العملاء، وتقييم أهدافهم، بل تجاوز توقعاتهم.



وأكد أن الوطني يواصل باستمرار إطلاق العديد من المبادرات التي تركز على العملاء، وذلك بهدف تعزيز تجربتهم الإيجابية في جميع المراحل مع مراعاة التحولات المستمرة في سلوك المستهلك لضمان تقديم تجربة مصرفية مميزة.



من جانبها، قالت د.سعيدة جعفر المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: سعداء بتقديم هذه الجائزة المميزة لبنك الكويت الوطني تقديرا لسعيه الدائم للابتكار في مجال المدفوعات الرقمية وتقديم أفضل تجربة دفع للعملاء في الكويت.



وأشارت إلى أن Visa ستواصل دائما العمل مع شركائها المحليين لدفع الابتكار والتميز في مجال المدفوعات الرقمية، مؤكدة على تطلعها إلى تعزيز الشراكة الناجحة مع بنك الكويت الوطني في سبيل توفير المزيد من تجارب الدفع الأفضل في فئتها لحاملي بطاقات Visa في الكويت.



بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية



وتمنح بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية لحامليها نمط حياة فريدا بفضل ما تقدمه من مكافآت استثنائية ومزايا وعروض تم تصميمها لتناسب احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم حيث يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني تصل إلى 10%.



وتجمع البطاقة بين باقة من المزايا الاستثنائية والشعور بالفخر الوطني الذي يعكسه تصميمها، ما يجعلها فريدة من نوعها، حيث تمنح حامليها حرية اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على النقاط وفقا لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو الفئة التجارية.



وعند تفعيل فئة التجار يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات الخاصة بشرائح محددة باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية التي تصل إلى 10% على المطاعم والاتصالات و5% على التجميل والنوادي الصحية ومحال المجوهرات و3% على الأزياء والمشتريات من الجمعية التعاونية والتعليم.



أما عند اختيار الإنفاق، فيمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني وفقا لحجم الإنفاق الشهري لغاية 5% على المدفوعات الرقمية، ولغاية 5% على المدفوعات لدى أجهزة نقاط البيع الدولية، ولغاية 3% على المدفوعات الأخرى.



ويتيح البنك للعملاء استبدال نقاط KWT من الوطني عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت والاختيار بين الاسترجاع من قيمة المشتريات في البطاقة مباشرة أو الاستبدال بحجوزات السفر لدى أكثر من 800 شركة طيران و150 ألف فندق أو استبدال النقاط أو الحصول على القسائم الإلكترونية لدى أكثر من 190 متجرا أو استبدال النقاط لدى شركات الطيران التي يفضلها العملاء.



ويمكن للعملاء كسب نقاط KWT من الوطني شهريا لغاية ما قيمته 1000 دينار، كما يمكن لحاملي بطاقات KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الحصول على نقاط مكافآت الوطني لدى أكثر من 900 من المحال المشاركة.