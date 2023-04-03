

حصل البنك الأهلي الكويتي على موافقة بنك الكويت المركزي، للانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجية المشتركة «آفاق»، ضمن جهود البنك لتطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتبني أحدث التقنيات بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، ويسهم في خفض تكلفة التحويل على العملاء.

ويهدف «آفاق» إلى تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون الخليجية المحلية وعملات أخرى، ضمن بيئة آمنة ومستقرة، ويعتبر جزءا من بنية تحتية إقليمية تعمل شركة المدفوعات الخليجية على تشغيلها وتطويرها، لتستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون.

وبهذه المناسبة، أكد مدير عام العمليات في البنك الأهلي الكويتي محمد البلوشي، حرص البنك على التنسيق الكامل مع بنك الكويت المركزي، من أجل إتمام كل الاختبارات المطلوبة لضمان نجاح اختبار النظام، الذي يعد الانضمام إليه بمنزلة إنجاز جديد يضاف إلى سجل البنك الأهلي الكويتي، ومواكبته المستمرة لتطورات القطاع المصرفي، وتحقيق التميز في تقديم أبرز الخدمات للعملاء من الأفراد والشركات.

وأضاف أن نظام «آفاق» يضمن سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، ما يسهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، ووضع الإستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي.

وجاء انضمام البنك إلى نظام «آفاق» بعد استكماله جميع الاختبارات والإجراءات اللازمة لعملية الربط ضمن البرنامج، الذي يضمن سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة، وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.



وأكد «الأهلي» سعيه الدائم إلى الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية، التي تعمل على تحسين وتطوير التحويلات المالية، لافتا إلى أن الانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجية «آفاق» يعد خطوة جوهرية في مسيرة تطوير نظم المدفوعات لديه.