

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تعيين عبدالعزيز الزعابي بمنصب مدير عام بالأصالة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي.



جدير بالذكر أن الزعابي يتمتع بخبرة تقترب من 18 عاما في مجال الخدمات المصرفية للأفراد ولديه خبرة في مجال الجوانب التشغيلية المرتبطة بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والبطاقات والجوانب التكنولوجية والرقمية المتصلة بخدمات التجزئة المصرفية بما يساهم في تحقيق أهداف البنك الرامية إلى تقديم خدمات مصرفية رقمية متميزة لعملاء البنك من الأفراد.



والزعابي حاصل على درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية وحضر العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات العمل المصرفي والقيادة المصرفية، منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج تطوير القيادة ـ كلية هارفارد للأعمال بالولايات المتحدة الأميركية.